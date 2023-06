24h Mans 2023 Qualification

La lutte entre Toyota et Ferrari a tourné à l’avantage de l’écurie italienne. Porsche et Cadillac suivent de près.

Pour réussir le chrono, il faut le bon boost, le minimum de carburant, des pneus neufs, une piste claire etc…. mais de multiples incidents de course sont venus perturber les concurrents.

Les Ferrari et les Toyota semblent les plus performantes sur un tour, l’Hyperpole déterminera la grille de départ.

A noter que les Peugeot et les Glickenhaus seront absentes de l’Hyperpole.

Tous les temps de la séance qualificative

POS NUMBER TIME TEAM CLASS VEHICLE 1 50 3:25.213 Ferrari AF Corse HYPERCAR Ferrari 499P 2 51 3:25.412 Ferrari AF Corse HYPERCAR Ferrari 499P 3 7 3:25.485 Toyota Gazoo Racing HYPERCAR Toyota GR010 HYBRID 4 8 3:25.749 Toyota Gazoo Racing HYPERCAR Toyota GR010 HYBRID 5 5 3:25.848 Porsche Penske Motorsport HYPERCAR Porsche 963 6 3 3:25.924 Cadillac Racing HYPERCAR Cadillac V-Series.R 7 2 3:26.020 Cadillac Racing HYPERCAR Cadillac V-Series.R 8 75 3:26.589 Porsche Penske Motorsport HYPERCAR Porsche 963 9 6 3:26.900 Porsche Penske Motorsport HYPERCAR Porsche 963 10 93 3:27.260 Peugeot TotalEnergies HYPERCAR Peugeot 9X8 11 94 3:27.850 Peugeot TotalEnergies HYPERCAR Peugeot 9X8 12 708 3:28.497 Glickenhaus Racing HYPERCAR Glickenhaus 007 13 311 3:28.767 Action Express Racing HYPERCAR Cadillac V-Series.R 14 709 3:29.082 Glickenhaus Racing HYPERCAR Glickenhaus 007 15 4 3:29.745 Floyd Vanwall Racing Team HYPERCAR Vanwall Vandervell 680 16 28 3:34.751 JOTA LMP2 Oreca 07 - Gibson 17 41 3:34.753 Team WRT LMP2 Oreca 07 - Gibson 18 63 3:34.793 Prema Racing LMP2 Oreca 07 - Gibson 19 10 3:34.985 Vector Sport LMP2 Oreca 07 - Gibson 20 48 3:34.985 IDEC Sport LMP2 Oreca 07 - Gibson 21 47 3:35.105 COOL Racing LMP2 Oreca 07 - Gibson 22 9 3:35.392 Prema Racing LMP2 Oreca 07 - Gibson 23 14 3:35.453 Nielsen Racing LMP2 Oreca 07 - Gibson 24 45 3:35.578 Algarve Pro Racing LMP2 Oreca 07 - Gibson 25 22 3:35.587 United Autosports LMP2 Oreca 07 - Gibson 26 923 3:35.658 Racing Team Turkey LMP2 Oreca 07 - Gibson 27 65 3:35.691 Panis Racing LMP2 Oreca 07 - Gibson 28 34 3:35.755 Inter Europol Competition LMP2 Oreca 07 - Gibson 29 23 3:35.853 United Autosports LMP2 Oreca 07 - Gibson 30 31 3:35.853 Team WRT LMP2 Oreca 07 - Gibson 31 37 3:36.271 COOL Racing LMP2 Oreca 07 - Gibson 32 80 3:36.483 AF Corse LMP2 Oreca 07 - Gibson 33 43 3:37.146 DKR Engineering LMP2 Oreca 07 - Gibson 34 35 3:37.498 Alpine Elf Team LMP2 Oreca 07 - Gibson 35 30 3:37.584 Duqueine Team LMP2 Oreca 07 - Gibson 36 32 3:39.303 Inter Europol Competition LMP2 Oreca 07 - Gibson 37 24 3:47.976 Hendrick Motorsports INNOVATIVE CAR Chevrolet Camaro ZL1 38 39 3:49.288 Graff Racing LMP2 Oreca 07 - Gibson 39 83 3:51.877 Richard Mille AF Corse LMGTE Am Ferrari 488 GTE Evo 40 54 3:51.914 AF Corse LMGTE Am Ferrari 488 GTE Evo 41 33 3:52.228 Corvette Racing LMGTE Am Chevrolet Corvette C8.R 42 25 3:52.431 ORT by TF LMGTE Am Aston Martin Vantage AMR 43 57 3:52.459 Kessel Racing LMGTE Am Ferrari 488 GTE Evo 44 55 3:52.484 GMB Motorsport LMGTE Am Aston Martin Vantage AMR 45 21 3:52.968 AF Corse LMGTE Am Ferrari 488 GTE Evo 46 74 3:53.263 Kessel Racing LMGTE Am Ferrari 488 GTE Evo 47 77 3:53.481 Dempsey - Proton Racing LMGTE Am Porsche 911 RSR - 19 48 86 3:53.531 GR Racing LMGTE Am Porsche 911 RSR - 19 49 100 3:53.590 Walkenhorst Motorsport LMGTE Am Ferrari 488 GTE Evo 50 85 3:53.603 Iron Dames LMGTE Am Porsche 911 RSR - 19 51 60 3:53.626 Iron Lynx LMGTE Am Porsche 911 RSR - 19 52 72 3:53.703 TF Sport LMGTE Am Aston Martin Vantage AMR 53 56 3:53.947 Project 1 - AO LMGTE Am Porsche 911 RSR - 19 54 911 3:54.129 Proton Competition LMGTE Am Porsche 911 RSR - 19 55 16 3:54.293 Proton Competition LMGTE Am Porsche 911 RSR - 19 56 98 3:54.498 Northwest AMR LMGTE Am Aston Martin Vantage AMR 57 66 3:55.991 JMW Motorsport LMGTE Am Ferrari 488 GTE Evo 58 88 3:58.486 Proton Competition LMGTE Am Porsche 911 RSR - 19 59 36 3:59.171 Alpine Elf Team LMP2 Oreca 07 - Gibson 60 13 Tower Motorsports LMP2 Oreca 07 - Gibson 61 38 Hertz Team JOTA HYPERCAR Porsche 963 62 777 D'Station Racing LMGTE Am Aston Martin Vantage AMR

Les qualifiés pour l’Hyperpole

Hypercar

1. Ferrari 499P #50 Ferrari AF Corse – Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas Nielsen

2. Ferrari 499P #51 Ferrari AF Corse – Alessandro Pier Guidi / James Calado / Antonio Giovinazzi

3. Toyota GR010 Hybrid #7 Toyota Gazoo Racing – Mike Conway / Kamui Kobayashi / José María López

4. Toyota GR010 Hybrid #8 Toyota Gazoo Racing – Sébastien Buemi / Brendon Hartley / Ryō Hirakawa

5. Porsche 963 #5 Porsche Penske Motorsport – Dane Cameron / Michael Christensen / Frédéric Makowiecki

6. Porsche 963 #75 Porsche Penske Motorsport – Felipe Nasr / Mathieu Jaminet / Nick Tandy

7. Cadillac V-Series.R #3 Cadillac Racing – Sébastien Bourdais / Renger Van Der Zande / Scott Dixon

8. Cadillac V-Series.R #2 Cadillac Racing – Earl Bamber / Alex Lynn / Richard Westbrook



LMP2

1. Oreca 07-Gibson #28 JOTA – David Heinemeier-Hansson / Oliver Rasmussen / Pietro Fittipaldi

2. Oreca 07-Gibson #41 Team WRT – Rui Andrade / Robert Kubica / Louis Delétraz

3. Oreca 07-Gibson #63 Prema Racing – Doriane Pin / Daniil Kvyat / Mirko Bortolotti

4. Oreca 07-Gibson #48 Idec Sport – Paul Lafargue / Paul-Loup Chatin / Laurents Hörr

5. Oreca 07-Gibson #10 Vector Sport – Ryan Cullen / Gabriel Aubry / Matthias Kaiser

6. Oreca 07-Gibson #47 Cool Racing – Reshad de Gérus / Vladislav Lomko / Simon Pagenaud

7. Oreca 07-Gibson #923 Racing Team Turkey – Salih Yoluc / Tom Gamble / Dries Vanthoor

8. Oreca 07-Gibson #9 Prema Racing – Bent Viscaal / Juan Manuel Correa / Filip Ugran



LMGTE Am

1. Ferrari 488 GTE Evo #83 Richard Mille AF Corse – Luís Pérez Companc / Alessio Rovera / Lilou Wadoux

2. Ferrari 488 GTE Evo #54 AF Corse – Thomas Flohr / Francesco Castellacci / Davide Rigon

3. Chevrolet Corvette C8.R #33 Corvette Racing - Nicky Catsburg / Ben Keating / Nicolas Varrone

4. Aston Martin Vantage AMR #25 ORT by TF – Ahmad Al Harthy / Michael Dinan / Charlie Eastwood

5. Ferrari 488 GTE Evo #57 Kessel Racing – Takeshi Kimura / Scott Huffaker / Daniel Serra

6. Aston Martin Vantage AMR #55 GMB Motorsport – Gustav Dahlmann Birch / Marco Sørensen / Jens Reno Møller

7. Ferrari 488 GTE Evo #21 AF Corse – Simon Mann / Julien Piguet / Ulysse de Pauw

8. Ferrari 488 GTE Evo #74 Kessel Racing – Kei Cozzolino / Yorikatsu Tsujiko / Naoki Yokomizo