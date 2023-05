Au sujet de François Cevert, le saviez-vous ?

François Cevert était un pilote de course français né le 25 février 1944 à Paris 3ème mais Cevert n'est pas le nom qui figure sur son acte de naissance...

Le 25 février 1944 à Paris 3ème arrondissement, Huguette Andrée CUVERT, née à Malakoff, donne naissance à François Albert CUVERT.

Le 1er août 1945 à Paris 17ème arrondissement, reconnaissance de CUVERT François Albert par CUVERT Huguette Andrée.

Le 20 juin 1958 par jugement du Tribunal civil, autorisation de modifier le nom de famille de CUVERT en CEVERT.

Le 7 février 1972, reconnaissance de CEVERT François Albert par GOLDENBERG Charles, son nom reste toutefois CEVERT. Lauréat du Volant Shell en 1966 devant Patrick Depailler. François Cevert devient champion de France de Formule 3 en 1968 sur une Tecno-Ford. Il court en Formule 2 en 1969 toujours chez Tecno (troisième du championnat d'Europe) et remporte le Grand Prix de Reims de Formule 2, devant Jackie Stewart. Ken Tyrrell le remarque et l'intègre dans l'équipe F1 lorsque que Johny Servoz-Gavin abandonne la compétition.

1971 Il remporte le Grand Prix F1 des États-Unis.



Cevert était considéré comme l'un des meilleurs pilotes de sa génération et était souvent comparé à son coéquipier et ami proche, Jackie Stewart. Malheureusement, sa carrière est brutalement interrompue lors des essais du Grand Prix des États-Unis en 1973.



Bien que sa carrière ait été courte, François Cevert est considéré comme l'un des pilotes les plus talentueux de l'histoire de la Formule 1 et est toujours admiré par les fans de course aujourd'hui.

Le pilote est inhumé à Vaudelnay (Maine-et-Loire), village où sa grand-mère résidait.

La carrière de François Cevert aux 24 heures du Mans