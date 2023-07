Un siècle de pilotes au Mans

Pour l’association ACH24, il était judicieux d’imaginer un ouvrage pour le Centenaire de l’épreuve. 'Un siècle de pilotes du Mans' recense tous les héros des 24h du Mans.

Les informations concernant les pilotes admis au départ des 24 heures du Mans sont assujetties à modifications, sous réserve de progression dans les recherches par de nouvelles preuves amenées. L’association ne détient pas le savoir absolu sur l’histoire des pilotes aux 24 heures du Mans ; les contributions sont les bienvenues, que ce soit par des documents originaux ou des copies, permettant de faire avancer les recherches menées.

Un siècle de pilotes au Mans a nécessité plus d’un an de conception, mais ce fût un plaisir. Ce travail d’équipe a permis une nette avancée sur les identités des pilotes.

Depuis la première édition de 1923, jusqu’à celle de 2022, 3.460 pilotes ont participé aux 90 éditions des 24 heures du Mans, sur 4.478 voitures. De ces 64 femmes et 3.396 hommes, certains sont très célèbres d’autres totalement inconnus. En dehors des pilotes de courses, on trouve des artistes, des hommes d’affaires, des acteurs, des journalistes, des aventuriers et même un Ministre.

Le premier à avoir eu le privilège de découvrir l'ouvrage est le Directeur du Patrimoine de l'ACO et du musée, Monsieur Fabrice Bourrigaud.

Tous les concurrents de l'édition du Centenaire et l'ensemble des anciens pilotes présents à l'épreuve ont reçu ce superbe collector.