24h du Mans 2025 - La journée de test

La Journée Test des 24 Heures du Mans 2025 s'est déroulée le dimanche 8 juin 2025, marquant le coup d'envoi de la semaine la plus attendue de l'année pour l'endurance automobile.

Les 62 équipes engagées en Hypercar, LMP2 et LMGT3 ont eu six heures de roulage pour s'acclimater au mythique Circuit de la Sarthe.

Le résumé des points clés de cette journée :

Hypercar :

• Toyota Gazoo Racing en tête : C'est la Toyota GR010 Hybrid #8, pilotée par Brendon Hartley, qui a réalisé le meilleur temps de la journée avec un chrono de 3:26.246. Toyota montre des progrès significatifs par rapport à l'année précédente.

• Ferrari AF Corse en embuscade : La Ferrari 499P #51 de James Calado/Alessandro Pier Guidi/Antonio Giovinazzi s'est classée deuxième, montrant la bonne forme du constructeur italien. La Ferrari #83 d'AF Corse (privée) s'est également distinguée en début de journée, réalisant le meilleur temps de la première session.

• Belle performance d'Alpine : L'Alpine A424 #36, avec Mick Schumacher au volant, a impressionné en signant le 4ème temps de la journée (3:27.313), démontrant une nette amélioration par rapport à 2024.

• Un peloton serré derrière les leaders : La concurrence s'annonce féroce avec plusieurs constructeurs (Porsche, BMW, Cadillac) dans le même groupe de performance, laissant présager une course très disputée. Seules Aston Martin et Peugeot semblent un peu en retrait.

• Progression générale : La majorité des Hypercars ont amélioré leurs chronos par rapport à la Journée Test 2024, à l'exception de Porsche et Peugeot.

LMP2 :

• United Autosports performant : L'Oreca 07 #22 de United Autosports a réalisé le meilleur temps de la catégorie LMP2. Pietro Fittipaldi, qui roulait avec United Autosports, s'est illustré en signant le meilleur temps dans cette catégorie (3:35.770).

• Pas d'amélioration notable par rapport à 2024 pour l'ensemble de la catégorie LMP2.

LMGT3 :

• Lexus RC F LMGT3 en pointe : L'Akkodis ASP Team a dominé la catégorie LMGT3 avec sa Lexus RC F LMGT3 #87, José María López signant le meilleur tour en 3:55.276.

• Amélioration des chronos : Les LMGT3 ont globalement amélioré leurs performances par rapport à 2024, avec la Lexus, la Ferrari et la Porsche notamment qui ont montré de belles progressions.

Conditions de piste et incidents :

• La température de la piste a fortement évolué entre le matin (16°C) et l'après-midi (jusqu'à 39°C), offrant des conditions variées pour les réglages.

• Plusieurs drapeaux rouges ont interrompu les sessions, notamment en raison de sorties de piste.

• Les limites de piste et la vitesse dans la voie des stands ont été des points de vigilance pour les commissaires, entraînant des pénalités pour de nombreuses voitures.

Nouveaux pilotes :

• 36 pilotes ont découvert le Circuit de la Sarthe lors de cette journée, et ont dû effectuer un minimum de dix tours (dont cinq chronométrés) pour valider leur participation à la course. Parmi eux, Pascal Wehrlein en Hypercar et plusieurs pilotes en LMP2 et LMGT3.

Modification dans les équipages :

• Victime de deux fractures au pied droit lors d'un changement de pilote, Michelle Gatting doit renoncer. Sarah Bovy prendra sa place dans le Porsche Iron Dames n°85

En résumé, cette Journée Test a offert un aperçu intéressant des forces en présence pour les 24 Heures du Mans 2025. Toyota et Ferrari semblent bien placées en Hypercar, avec une Alpine très prometteuse. La semaine de course, qui débutera avec les essais libres le mercredi 11 juin, s'annonce passionnante.