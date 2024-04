Le V de la victoire

Le salut à deux doigts, ou signe de la victoire à l'envers ou signe V, réalisé avec le majeur et l'index, serait peut-être né chez les archers anglais lors de la bataille Azincourt.

Une légende communément répandue prétend que le salut à deux doigts ou le signe V dérive d'un geste effectué par les archers de l'armée anglaise lors de la bataille d'Azincourt (1415) pendant la guerre de Cent Ans, ( aucune source historique écrite ne vient étayer cette affirmation ).

Selon cette légende, les archers anglais croyaient que ceux qui étaient capturés par les Français se faisaient couper l'index et le majeur afin de ne plus pouvoir manier leurs arcs, et que le signe du V était utilisé par les archers non capturés et victorieux en signe de défi envers les Français.

Masten Gregory, vainqueur de l’édition des 24 heures du Mans 1965 avec Jochen Rindt, affiche fièrement le V victorieux sur le podium de la course mancelle.

Steve McQueen reprendra la même symbolique lors de son film ‘Le Mans’