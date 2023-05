24h du Mans 2023 Les horaires du pesage

La grande semaine des 24 Heures du Mans est enfin sur le point de débuter. Cette année plus que tout autre sera à savourer sans modération de par la qualité de l’affiche sportive et des animations proposées. Le pesage est le 1er rendez-vous de ce Centenaire.

Depuis 2012, les vérifications administratives et techniques - nommées Pesage au Mans comme aux origines du sport automobile - se déroulent Place de la République, en plein centre-ville. Les voitures sont convoquées une à une auprès des commissaires qui détermineront si les bolides sont conformes et les pilotes aptes à les prendre en main.

Les opérations du Pesage sont réparties en trois postes. Le premier est le passage sur une plate-forme parfaitement horizontale, équipée de lasers, de manière à mesurer parfaitement les principales dimensions de la voiture (largeur, longueur, porte à faux, empattement, hauteur de l’aileron, de la dérive, dimensions des découpes au-dessus des ailes…). Cette plate-forme est aussi montée sur des balances pour la pesée des machines.



Lors du passage au deuxième poste, la voiture est placée sur un pont élévateur pour que les officiels contrôlent ses dessous (dimension des diffuseurs avant et arrière, dimension et forme de la planche qui permet de garantir une garde au sol minimum et une meilleure sécurité aérodynamique, etc.).

Enfin, lors du dernier poste, la carrosserie est partiellement démontée pour l’inspection des éléments de sécurité (extincteurs, ceintures, coupe-circuit, phares, clignotants, sécurité électrique hybrides…), du réservoir de carburant, du récupérateur des vapeurs d’huile du moteur… C’est aussi à cet endroit que sont vérifiées les bonnes dispositions des adhésifs et que les chronométreurs contrôlent le fonctionnement du transpondeur ainsi que des lampes indiquant la position des voitures sur la piste, par catégorie. L’élément d’acquisition des données qui se trouve dans chaque machine est scrupuleusement testé ainsi que le système de ‘’marshalling’’ inauguré en 2014 qui permet aux pilotes, via un boîtier spécifique, d’être informé dans leur habitacle des différentes actions des commissaires de piste.



Il n’est plus temps de vérifier les moteurs ou les systèmes hybrides, mais de bien veiller à l’application des nouvelles règles ayant trait à la sécurité. Au total, les opérations techniques durent une cinquantaine de minutes par voiture.



Pendant ce temps, les pilotes - en combinaison - passent aux vérifications administratives où sont contrôlés les licences, les casques, les combinaisons et tout leur équipement qui se doit d’être aux normes FIA. Ils sont également pesés afin de déduire leur poids de celui de la voiture lors des contrôles effectués pendant les essais qualificatifs. Afin de ne pas désavantager les grands gabarits un poids moyen minimum de 80 kilos par pilote est appliqué. Si le poids moyen de l’équipage est inférieur à cette valeur, une gueuse compensatrice est rajoutée à la voiture. Une mesure gérée par les équipes et contrôlée sur le circuit après les qualifications ou pendant la course. Cette gueuse doit aussi prendre en compte le perte de poids des pilotes liée à la déshydratation pendant l’effort.



Ces héros des temps modernes sont ensuite happés par différentes opérations de communication (photos individuelles, photos des équipes avec les voitures, interviews pour la presse,…) mais aussi en direction du public pour des photos ou autographes. L’emplacement de l’enceinte permet la visibilité des opérations par le public, le tout étant situé non loin des terrasses des cafés de la place.

Le premier rendez-vous avec les acteurs du Centenaire est fixé les Vendredi 2 juin et samedi 3 juin 2023, place de la République.