24h du Mans 2021 Le kilomètrage et la moyenne

Vous avez du mal à comprendre pourquoi la 13eme voiture à l'arrivée a fait plus de kilomètres que la 12ème

Vous ne vous expliquez pas les positions sur la grille de départ

Vous avez des interrogations sur la position sur la grille qui ne correspond pas forcément au temps réalisé lors des essais

Tout était simple mais depuis l'introduction de l'hyperpole, quelques positionnements sur la grille peuvent vous sembler anormaux.

Exemple 2021

Lors des essais qualificatifs, la Porsche n°79 réalise le 7ème temps en 3:47.682 alors que la Porsche n°91 termine 6ème en 3:47.624.

Les 6 premiers seulement sont sélectionnés pour la séance hyperpole. Alors que la 79 reste au stand, la 91 tourne en 3:47.696, soit un temps moins bon que ce que la voiture avait réalisé lors des séances qualificatives.

Le temps affiché sur la grille de départ est celui de l'hyperpole, même si celui-ci est inférieur à celui des essais qualificatifs.

Toujours en 2021, la Porsche 92 a réalisé 3:46.379 lors des qualifications mais, victime d'un accident dans le 1er tour de l'hyperpole, la voiture n'a pas pu réaliser un seul tour chronométré. Elle est donc 6ème de sa catégorie, sans aucun temps et part devant le 7ème (la Porsche 79 créditée de 3:47.682)

Les distances réalisées par les concurrents sur le classement final vous posent question.

Malgré Excel ou votre calculette vous n'arrivez pas à retrouver la distance communiquée par l'ACO.

De plus, le 13ème effectue plus de kilomètres que le 12ème et pourtant il termine derrière !!!!

Et si je multiplie la moyenne horaire par 24, je ne retrouve pas la distance indiquée !!!

Exemple 2021 avec les voitures n°7 (vainqueur), la n°26 (12ème) et la n°38(13ème)

Le classement officiel

1er - Toyota n°7 - 371 tours - en 24:00:50.768 - 5450,50 km - 210.5 km/h - 33 ravitaillements

12ème - Aurus n°26 - 358 tours - 24:01:22.547 - 4877,35 km - 203.1 km/h - 34 ravitaillements

13ème - Oreca n°38 - 358 tours - 24:02:09.758 - 4877,38 km - 202.9 km/h - 32 ravitaillements



Le circuit du Mans mesure très exactement 13km, 625 mètres et 7 centimètres au centre de la piste. Le responsable du chronomètrage a arrondi à 13,626 km.

Un tour en passant par les stands mesure 13km et 608 mètres.

La voiture n°7 a réalisé 371 tours, soit 338 tours normaux et 33 tours en passant par les stands.

338 * 13.626 + 33 * 13.626 = 5054.652 km

Je retranche ensuite 144 mètres, c'est la distance entre la ligne de départ et la ligne d'arrivée

5054.652 - 0.144 = 5054.508 qui a été tronqué sur 2 décimaux à 5054.50 km

Je vous laisse calculer avec la même formule les distances des voitures 26 et 38 et vous obtiendrez les distances officielles de l'ACO.

La 26 ayant réalisé plus de ravitaillements que la 38, l'Aurus a fait une plus petite distance que l'Oreca mais elle a été plus vite.

La distance n'est donc pas celle réalisée en 24 heures mais la distance réelle entre le départ et le drapeau d'arrivée.

Et la moyenne alors ?

Concernant la moyenne, on ne s'embête plus avec les passages au stand et la distance réelle, on calcule sur 371 tours de 13,626 km.

Les 371 tours sont réalisés en 24h00m50s et 768/1000 soit 86450,768 secondes

Donc 371*13.626 = 5052.277 km que je divise par 86450,768 et que je multiplie par 86400 (Nombre de secondes en 24 heures) = 210.513 km/h. On arrondi à 1 chiffre après la virgule et on arrive à 210.5 km/h

Vous pouvez me faire confiance et je vous laisse calculer la moyenne des voitures 26 et 38 et vous retrouverez la moyenne retenue par l'ACO.

On tient compte du kilomètrage réel parcourue par la voiture dans un cas mais on l'ignore pour le calcul de la moyenne..... c'est un choix discutable mais il faut faire avec.