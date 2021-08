Show Alonso et sa Renault F1 sur le circuit du Mans

Née de la compétition pour la compétition, Alpine n'a cessé de développer sa présence en sport automobile sur les pistes et les rallyes depuis 2013 sous l'impulsion d'un programme couvrant plusieurs disciplines. Désormais victorieuse sur toutes les surfaces, Alpine célébrera sa passion pour le sport automobile par une parade aux 24 heures du Mans.

Samedi à 14h10, l'événement réunira les Alpine F1, A470, A110 GT4, A110 Rally et A110S sur le circuit français mondialement connu.

Ce lever de rideau de la course verra les pilotes d'Alpine F1 Team se joindre à l'excitation de la semaine du Mans.

Fernando Alonso, double champion du monde de Formule 1 de la FIA et double vainqueur des 24 heures du Mans, pilotera une voiture Alpine F1 aux couleurs de l'A521.

Après avoir remporté le premier succès d'Alpine F1 lors du Grand Prix de Hongrie, Esteban Ocon sera également présent au volant d'une A110 GT4, une voiture qui a remporté la Coupe internationale GT4 2018 avant de connaître plus de succès à travers l'Europe.

Pierre Thiriet, qui a remporté les 24 heures du Mans 2018 et 2019 lors de sa campagne pour le titre de champion du monde d'endurance FIA LMP2, ainsi que les pilotes de l'Alpine Elf Matmut Endurance Team André Negrão et Nicolas Lapierre, retrouveront l'A470.

Champion français de rallye deux roues motrices et vainqueur du Rallye de Monte-Carlo 2021 dans la FIA R-GT Cup, Manu Guigou complètera ce panorama du programme de course d'Alpine avec l'A110 Rally.

Cinq voitures de série A110S participeront également à l'événement avec au volant des personnalités telles que le pilote de l'Alpine eSports Team Nicolas Longuet, le leader de la catégorie Junior de l'Alpine Elf Europa Cup Lilou Wadoux, et le PDG d'Alpine Laurent Rossi.

La parade, prévue moins de deux heures avant le départ de la course, mettra en valeur l'étendue inégalée du programme de compétition d'Alpine, qui tentera d'ajouter une nouvelle entrée à son palmarès déjà impressionnant des 24 heures du Mans.

Rendez-vous samedi à 14h10

Alpine to celebrate its motorsport passion with a pre 24 Hours of Le Mans parade

Alpine will mark its return to the premier class of the 24 Hours of Le Mans with a unique parade before the start of the race.

On Saturday at 14h10, the event will bring together the Alpine F1, A470, A110 GT4, A110 Rally and A110S on the world-famous French circuit.



Alpine F1 Team drivers Fernando Alonso and Esteban Ocon will be joined by several of Alpine's motor racing stars.

Born from competition for competition, Alpine has steadily expanded its motorsport presence on track and rally stages since 2013 under the impetus of a programme spanning several disciplines. Now victorious on all surfaces, Alpine will celebrate its passion for motorsport with a parade at the 24 Hours of Le Mans.

This curtain-raiser to the race will see the Alpine F1 Team drivers join in the excitement of Le Mans week. Two-time FIA Formula One World Champion and two-time 24 Hours of Le Mans winner Fernando Alonso will drive an Alpine F1 car in the colours of the A521. After scoring Alpine's first F1 success at the Hungarian Grand Prix, Esteban Ocon will also be on hand in an A110 GT4, a car that won the 2018 GT4 International Cup before enjoying more success across Europe.

Pierre Thiriet, who won the 2018 and 2019 24 Hours of Le Mans in his FIA World Endurance Championship LMP2 title-winning campaign along with Alpine Elf Matmut Endurance Team drivers André Negrão and Nicolas Lapierre, will be reunited with the A470. French two-wheel-drive Rally Champion and 2021 Monte Carlo Rally winner in the FIA R-GT Cup, Manu Guigou will complete this panorama of Alpine's racing programme with the A110 Rally. Five A110S production cars will also participate with VIPs such as Alpine eSports Team driver Nicolas Longuet, Junior category leader of the Alpine Elf Europa Cup Lilou Wadoux, and Alpine CEO Laurent Rossi behind the wheel.

The parade, scheduled to take place less than two hours before the start of the race, will showcase the unrivalled breadth of Alpine's competition programme, which will try to add another entry to its already impressive 24 Hours of Le Mans track record.