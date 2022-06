Jean-Louis Trintignant Acteur et Pilote

Né le 11 décembre 1930 à Piolenc dans le Vaucluse, ce fils d'industriel a suivi à Paris les cours de comédie de Charles Dullin, avant de débuter sur les planches en 1951.

Jean-Louis Trintignant est un passionné de sport automobile. Cette passion familiale lui a été transmise par ses oncles et son grand-père qui possédait une Bugatti !!!



Louis-Aimé Trintignant, dit Louis Trintignant, est né le 17 mai 1903 à Pont-Saint-Esprit. Il est décrit comme le meilleur espoir du sport automobile français. Il a triomphé à plusieures reprises, dont le circuit de Nice 1932 ou la côte de Klausen dans la classe 2 litres. Le 19 mai 1933, alors qu'il participe aux essais du Grand Prix de Picardie sur le circuit de Péronne, sa Bugatti lui échappe au virage du Mesnil. Le jeune homme fût tué sur le coup.

Henri Trintignant, frère de Louis, entame sa carrière de pilote en 1934. Il termine 16ème du Rallye de Monte Carlo 1936 sur Hudson.

28 juin 1936, lors du Grand Prix de l'ACF, les frères Trintignant, Henri et Raoul, terminent deuxièmes de la 3ème catégorie sur une Hudson. (Raoul est le père de Jean-Louis)

A partir de 1938, c'est Maurice Trintignant qui va faire la une des journaux. Maurice Trintignant , surnommé Petoulet aura après la guerre une carrière exceptionnelle. Né le 30 octobre 1917 à Sainte-Cécile-les-Vignes et mort le 13 février 2005 à Nîmes, Pétoulet remporte le Grand Prix de Monaco le 22 mai 1955 au volant de sa Ferrari 625. Il fût, avec Jean Behra, l’un des deux seuls pilotes français à courir en Formule 1 pour Ferrari dans les années 1950. Il a pris part à 81 Grand Prix, décroché deux victoires et dix podiums. Ses meilleurs classements au championnat sont une quatrième place en 1954 et 1955. Il a également participé aux 24 heures du Mans à 15 reprises, avec une victoire en 1954 sur une Ferrari 375 Plus, une troisième place en 1956 toujours sur Ferrari et une deuxième place en 1956 sur Aston Martin.



Jean-Louis Trintignant héritera de la passion familiale pour le sport automobile et se lancera dans la compétition au milieu des années 60.



Au cinéma, Jean-Louis Trintignant va connaitre la consécration internationale dans 'Et Dieu créa la femme' en 1956 aux côtés de la diabolique et sulfureuse Brigitte Bardot puis dans 'Un homme et une femme' en 1966, ou il incarne le rôle d'un pilote automobile.



L'acteur était membre du Star Racing Team, comme l'ont également été Moustache, Claude Brasseur, Guy Marchand ou encore Johnny Hallyday. Une compétition réunissant des célébrités au volant de Simca Rallye.

Les principales compétitions de Jean-Louis Trintignant

1966 Rallye Monte Carlo - Trintignant - Chemin / Ford Mustang n°145

1976 Tour de France automobile / Opel Kadett GTE

1976 Rallye du Var / Trintignant-Jouanny / Opel Kadett GTE n°153

1977 Rallye Monte Carlo / Trintignant -Jouanny (Patron de la Remise à Entraigue) / Simca Rallye 2 n°64

1977 8e du Championnat de France des voitures de Production (Pau 6e, Montlhéry 9e, Lédenon 9e, Folembray 9e, Dijon 2 10e, Nogaro 12e, Albi 1 13e et Albi 2 14e - 14 épreuves au programme), sur Triumph Dolomite Sprint 2L. de Leyland France

1978 Participation sporadique au championnat de France des voitures de Production, sur Ford Escort RS 2000

1979 Critérium des Cévennes / Trintignant-Jouanny / Alfa Romeo Alfasud TI n°69

1980 25e du Championnat de France de rallycross, sur Alpine A310 1800 Politecnic (apparitions à Condat-le-Lardin, Beaujolais, et Solgne-Juville où il se classe 5e de la Super-finale en remportant la classe 2 en GT des voitures >1.6L.)



1980 24 Heures du Mans / Trintignant-Lapeyre-Verney / Porsche 935 K3 n°43. Abandon après 217 tours . Ce sera sans doute la peur de sa vie. JL Trintignant sort de la piste à très haute vitesse dans les Hunaudières. Il parviendra à revenir au stand. Malgré une remise en état, l'équipage abandonnera dans la foulée avec une transmission cassée.

1980 Rallye des Garrigues, des Cévennes, et ronde de la Durance sur Renault 5 Alpine

1980 ETCC Zolder / Trintignant - Dubois / Audi 80 n°53

1981 Rallye Monte Carlo / Trintignant-Hoepfner / Peugeot 505 n°69

1981 7e aux 24 heures de Spa-Francorchamps / Trintignant-Hoepfner-Cudini-Bell / BMW 530i n°24

1981 Rallye du Condroz / Trintignant-Fraikin / Opel Ascona 400 n°2

1981 Rallye de Côte d'Ivoire / Trintignant-Delaval / Porsche 924 n°25

1981 Ronde Nationale de la Durance / Trintignant-Jail / Alpine-Renault A310 n°112

1981 Rallye du Roussillon / Trintignant-Saez / Alpine Renault A310 n°115

1982 Rallye Monte Carlo / Trintignant-Hoepfner / Peugeaot 104 ZS n°66

1982 Rallye du Périgord Noir / Trintignant-Mahé / Porshe 911 SC n°7

1982 Rallye de la Baule / Trintignant-Jouan / Porsche 911 SC

1982 2ème aux 24 heures de Spa-Francorchamps / Jarier-Trintignant-Tassin / BMW 528i n°26

1984 Rallye Monte-Carlo / Trintignant - Tioulang / Alfa Romeo Alfetta GTV6 n° 40