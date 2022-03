Lachuer Henri, angevin et concessionnaire Delahaye

Henri Lachuer. La plupart des ouvrages sur les 24 heures du Mans mentionnent que l'un des pilotes de la D Yrsan n°31 lors de l'édition de 1929 se nommait 'Henri Lachner'. C'est une erreur.

Les erreurs se propagent malheureusement à la vitesse supersonique du copié/collé sans vérification.

La force d'ACH24, c'est de tout vérifier, de tout contrôler et force est de constater que la véritable identité du pilote de la D Yrsan n°31 des 24h du Mans 1929 est

Henri René Lachuer, né à Angers , Maine-et-Loire, le 6 mai 1907

En 1929, il réside 11 Place du Château à Angers

Licence de conducteur ACF n° 1259

27 mai 1928, vainqueur du Bol d'Or dans la catégorie 1.100 cc

15 juin 1929. 24 heures du Mans. Emile Coquille abaisse le drapeau jaune et c'est le départ en masse dans un vrombissement de moteurs qui perce les oreilles et ils sont partis. Mais le n°31 d'Yrsan 'la plus petite cylindrée du plateau) reste là et son conducteur pousse la voiture tout seul, non sans un méritoire courage. Enfin, son effort est récomprensé ; il réussit à partir. Le moteur obéit et dans les applaudissements, la voiture devenue docile s'en va laissant derrière elle, les fumées bleues de l'échappement.Hélas, avant la 2ème heure, la d'Yrsan n°31 abandonne : un de ses bielles a coulé.

Marié le 25 avril 1931 à Paris 14ème, avec Denise Suzanne Tircot

1931, Il réside rue Bourgonnier à Angers

Concessionnaire Delahaye au 11 Mail de la Préfecture à Angers

Décédé le 27 février 1958 à Angers, Maine-et-Loire.

Henri Lachuer Une seule et unique participation aux 24 heures du Mans