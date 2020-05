Gérard Larrousse 'Le Lyonnais'

Gérard Gilles Marie Armand Larrousse est né en 1940 à Lyon, où son père dirigeait une usine textile. "J'ai été fasciné par les motos et les voitures de sport dès mon plus jeune âge, mais ma famille avait d'autres projets pour moi. Pour mon père, l'automobile était surtout un moyen de transport", se souvient-il.



À 21 ans, encore étudiant, il fréquente l'École supérieure de commerce de Paris et participe à son premier rallye. Après avoir terminé ses études et son service militaire, Larrousse décide en 1966 de faire de la course automobile sa carrière. "Mon premier emploi a été celui de pilote officiel d'usine chez NSU France. Ensuite, j'ai roulé pour Alpine pendant deux années couronnées de succès", raconte-t-il à propos de ses débuts en tant que pilote de course professionnel.

En 1968, Gérard Larrousse a failli empêcher la première victoire de Porsche au Rallye de Monte-Carlo. Avec une Renault Alpine 1300, il se montre un adversaire de taille pour Vic Elford, pilote d'usine Porsche, sur une 911 T. Ce n'est que lorsque les spectateurs indisciplinés ont pelleté de la neige sur la route lors d'une spéciale que Gérard a perdu le contrôle de sa voiture et a dû abandonner. Cependant, d'une certaine manière, Larrousse a quand même gagné. Lorsqu’un peu plus tard l'ingénieur en chef de Porsche, Peter Falk, s'est approché d'Elford et lui a demandé qui était le meilleur pilote de course français, il lui a répondu : "C’est Gérard Larrousse." C'est ainsi que le pilote ultra rapide de Lyon a été intégré dans l'équipe d’usine de Porsche en novembre 1968.

La saison 1969 a débuté par le Rallye de Monte-Carlo. Lors de sa première course, Gérard Larrousse s'est classé deuxième derrière Björn Waldegaard. Au final, il remporte cette année-là non seulement le Tour de Corse sur une 911 R, mais aussi le Rallye Neige de Glace et le Tour de France d'Automobile par étapes, où il prouve son talent à tous les niveaux avec Maurice Gélin. Gérard Larrousse : "La course a duré huit jours. C'était un mélange de rallye et de course de côte, et les pilotes devaient être compétents dans les deux disciplines. Mais seuls quelques-uns étaient compétents dans les deux, dont Vic Elford qui m'a ouvert la porte de Porsche".

Gérard Larrousse a également été à la hauteur de sa réputation de pilote polyvalent et rapide lorsqu'il a terminé à la deuxième place au Mans en 1969. Avec Hans Herrmann, il a perdu l’édition la plus serrée des 24 heures du Mans pour seulement 120 mètres

En 1970, il se classe à nouveau deuxième de la classique Mancelle, cette fois-ci avec Willi Kauhsen, derrière Herrmann et Richard Attwood. La même année, il se classe troisième du Tour de France Automobile avec la 911 S 2.4 "Tour de France" au look hippie jaune et rouge, juste derrière deux prototypes Matra Simca. "Je conduisais la 911 la plus légère jamais construite par l'usine. Elle pesait 789 kilos", explique M. Larrousse. A l'origine, la 911 pesait 800 kilogrammes mais M. Larrousse a offert aux mécaniciens une bouteille de champagne pour chaque kilogramme qu'ils pouvaient économiser lors d'un pari.

Larrousse a connu ses plus grands succès aux côtés de Vic Elford, qui est devenu un ami de longue date. En 1971, ils remportent les 12 heures de Sebring dans une 917 ainsi que la course de 1 000 kilomètres du Nürburgring dans un Spyder 908/03. Chez Porsche, Larrousse s'est fait connaître comme un véritable touche-à-tout avec le surnom de "monsieur de Lyon", extrêmement correct et l'un des plus rapides.

Gérard Larrousse remporte deux victoires bien méritées aux 24h du Mans, en 1973 et 1974, sur une Matra-Simca avec son compatriote français Henri Pescarolo.

Il va poser son casque et endosser le costume de Directeur de Renault Sport. Il va amener le constructeur automobile français à la victoire aux 24 heures du Mans 1978 devant Porsche.

Il amène ensuite Renault en Formule 1 avec une technologie totalement novatrice, le turbo. Première victoire en Grand Prix en 1979.

En 1986, en collaboration avec l'avocat français Didier Calmels, il a créé sa propre équipe de Formule 1 sous le nom de Team Larrousse Calmels.

Gérard Larrousse est devenu président du club des pilotes des 24 heures du Mans en 2008 et a continué à s'impliquer étroitement avec Porsche en tant qu'ambassadeur de la marque. Il a participé en 2017 avec son ami Vic Elford au 17e "Tour de Corse Historique" dans une 911 SC RS sortie du Musée. Gérard Larrousse est aujourd'hui à la retraite et vit à Marseille, actif et heureux de partager son temps entre son vélo, le golf et ses activités automobiles.

Historique de Gérard Larrousse aux 24 heures du Mans