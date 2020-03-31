24h du Mans 2026, Les pilotes F1 au départ

Ils sont 15 pilotes au départ des 24 heures du Mans 2026 à avoir déjà disputé des Grand Prix de F1. Vous vous rappelez des noms ? Parmi eux, figure 1 seul français, le Manceau Sébastien Bourdais.

Aucun des pilotes au départ ne dispute la saison de F1 2026.

Jack Aitken disputa le Grand Prix de Sakhir 2020 pour Williams (En remplacement de George Russell)

Sébastien Bourdais, natif du Mans en 1979, il a disputé 27 Grand Prix en deux saisons avec Toro Rosso et conquis trois titres en ChampCar (2004, 2005, 2006 et 2007).

Sébastien Buemi disputa 55 Grand Prix de 2009 à 2011 chez Toro Rosso.

Paul Di Resta disputa 59 Grand Prix. De 2011 à 2013 chez Force India, Paul di Resta a livré sa dernière course de F1 lors d’une pige chez Williams en Hongrie en 2017, en remplacement de Felipe Massa, malade.

Jack Doohan a participé au championnat du Monde de F1 2025 avant d'être évincé

Pietro Fittipaldi, petit-fils du double Champion du monde de Formule 1 Emerson Fittipaldi, remplaça Romain Grosjean après que celui-ci fut victime d'un terrible accident en 2020 à Sakhir.

Antonio Fuoco fût pilote uniquement lors des EL1 du Gand Prix du Mexique 2025

Antonio Giovinazzi pilota pour Sauber puis Alfa Romeo lors des saisons 2017, 2019, 2020 et 2021. Il fût ensuite pilote de réserve de la Scudéria Ferrari.

Brendon Hartley, a disputé 25 Grand Prix avec l’écurie italienne Toro Rosso de 2017 à 2018.

Robert Kubica est le seul pilote à avoir remporté une victoire en Grand Prix (Canada 2008 - BMW sauber), 12 podiums, 1 pole postion (2008-Bahrein), 1 meilleur tour (Canada 2010-Renault F1) et vainqueur de championnat du Monde des Rallyes dans la catégorie WRC2 (2013-Citroën DS2 RRC)

Kamui Kobayashi disputa 75 Grand Prix pour Toyota, Sauber et Caterham. Il termine sur le podium du Grand Prix du Japon 2012.

André Lotterer.disputa le Grand Prix de Belgique 2024 en remplacement de Kamui Kobayashi.

Kevin Magnussen, pilote F1 jusquà fin 2024 (Hass F1) a disputé 185 Grand Prix. Il a terminé 2ème du Grand Prix d'Australie 2014 chez McLaren.

Logan Sargeant fût pilote de réserve pour Williams F1 Team en 2022, il devient titulaire toujours pour Williams aux côtés d'Alexander Albon en 2023 et 2024, avant d’être remplacé par Franco Colapinto en cours de saison.

Will Stevens a disputé 18 Grand Prix chez Marussia en 2015.

Stoffel Vandoorne a disputé 41 Grand Prix pour McLaren entre 2016 et 2018.

Jack Aitken

Sébastien Bourdais

Sébastien Buemi

Paul Di Resta

Jack Doohan

Petro Fittipaldi

Antonio Giovinazzi

Brendon Hartley

Kamui Kobayashi

Robert Kubica

André Lotterer

Jevin Magnussen

Logan Sargeant

Will Stevens

Stoffel Vandoorne

La liste de tous les anciens pilotes F1 au départ des 24 heures du Mans 2026