24h du Mans 2026, Les anciens vainqueurs au départ

Ils sont 19 pilotes au départ des 24 heures du Mans 2026 à avoir déjà remporté l'épreuve Mancelle. Vous vous rappelez des noms ? Parmi eux, figurent seulement 2 français, Romain Dumas et Loïc Duval.

Earl Bamber

Sébastien Buemi

James Calado

Mike Conway

Romain Dumas

Loïc Duval

Antonio Fuoco

Antonio Giovinazzi

Philip Hanson

Brendon Hartley

Ryo Hirakawa

Kamui Kobayashi

Robert Kubica

José María López

André Lotterer

Miguel Molina

Nicklas Nielsen

Alessandro Pier Guidi

Yifei Ye

La liste de tous les anciens vainqueurs au départ des 24 heures du Mans 2026