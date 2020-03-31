24h du Mans 2026, Les anciens vainqueurs au départ

Ils sont 19 pilotes au départ des 24 heures du Mans 2026 à avoir déjà remporté l'épreuve Mancelle. Vous vous rappelez des noms ? Parmi eux, figurent seulement 2 français, Romain Dumas et Loïc Duval.
Earl Bamber
Sébastien Buemi
James Calado
Mike Conway
Romain Dumas
Loïc Duval
Antonio Fuoco
Antonio Giovinazzi
Philip Hanson
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
Kamui Kobayashi
Robert Kubica
José María López
André Lotterer
Miguel Molina
Nicklas Nielsen
Alessandro Pier Guidi
Yifei Ye
La liste de tous les anciens vainqueurs au départ des 24 heures du Mans 2026