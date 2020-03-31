24h du Mans 2026, Les Rookies

Ils sont 42 pilotes débutants (communément appelés Rookies) aux 24 heures du Mans 2026. Parmi eux, quelques noms comme Alesi, Patrese ou Trulli devraient vous rappeler des souvenirs.

Giuliano Alesi (Team Qatar by Iron Lynx), fils de Jean Alesi (F1)

Jack Doohan est le fils de Mick Doohan, quintuple champion du monde de vitesse moto 500 cm3. En 2025, Jack Doohan est titularisé par Alpine pour le début de la saison 2025 de Formule 1 avant d'être remercié.

Horst Felix Felbermayr est le fils de Horst Felbermayr Jr (6 participations au Mans) et petit fils de Horst Felbermayr Sr (6 participations au Mans)

Tobias Lütke est le fondateur et PDG de Shopify, une entreprise de commerce électronique (3.7 Milliards €)

Victor Martins, Champion du monde de karting OK-Junior en 2016 et Champion de Formule 3 FIA en 2022

Lorenzo Patrese (Kessel Racing), fils de Riccardo Patrese (Pilote F1)

Eric Powell était l'un cascadeurs de Disney

Velerio Rinicella, né le 18 juillet 2007 est le plus jeune pilote au départ des 24h du Mans 2026

Logan Sargeant, pilote Williams F1 en 2023 et 2024

Enzo Trulli est le fils de Jarno Trulli (Pilote F1)

Richard Verschoor, 3ème du championnat FIA de formule 2 2025

La liste de tous les Rookies aux 24 heures du Mans 2026