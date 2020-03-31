24 Heures du Mans 2026 : Le programme

Du vendredi 5 au dimanche 14 juin 2026, Le Mans vit au rythme de la 94ᵉ édition. Les 24 Heures du Mans ne se résument pas à une course. C’est une semaine et demie d’immersion totale dans la culture du sport automobile.

L’édition 2026, dont le départ sera donné le samedi 13 juin à 16h00, propose un programme d’animations dense qui démarre dès le 5 juin. Décryptage jour par jour.

Vendredi 5 Juin 2026, l'ouverture des festivités avec le pesage place de la République, au coeur de la ville du Mans.

La semaine mancelle s’ouvre traditionnellement avec le pesage, le contrôle technique et administratif des voitures et des pilotes. De 10h à 19h, le public peut assister au pesage en centre-ville du Mans. C’est l’unique occasion de voir les Hypercars, LMP2 et LMGT3 de si près, hors circuit. En parallèle, le M24 (Musée du Sport Automobile) ouvre aux mêmes horaires pour plonger dans l’histoire de la course

Samedi 6 juin 2026 : Le pesage continue de 9h à 14h. L’après-midi, de 15h à 16h, place au roulage en centre-ville : quelques voitures historiques et de course font vrombir leurs moteurs dans les rues pour le plus grand plaisir des spectateurs. Le M24 reste ouvert de 10h à 19h

Dimanche 7 juin 2026 : Début de l’expérience spectateur au cœur du circuit avec la journée de test (Les préliminaires)

Essais libres de la Ligier European Series de 8h à 8h45, Essais qualificatifs de 9h15 à 9h35, puis Course de 14h à 15h00

Les bolides des 24 heures entrent en scène avec deux séances d’essais libres, de 10h00 à 13h00 puis de 15h30 à 18h30. Pour les équipes, cette journée d’essais libres est l’occasion de préparer la course en peaufinant la mise au point de leur voiture sur le tracé unique de 13,626 km

Lundi 8 juin 2026, C'est l'occasion de visiter le musée M24. Ouvert tous les jours de 10h00 à 19h00, avec des nocturnes jusqu’à 00h les 10, 11 et 13 juin, il abrite plus de 120 véhicules de légende et retrace l'histoire de la course Mancelle

À 17h30, une parade aura lieu dans le centre du village de Neuville : le thème de cette année est les voitures allemandes. Dès 18h, une exposition d’artisans autours de l’automobile au vieux moulin est prévue, puis rendez-vous à 21h, pour la retransmission du film officiel des 24 Heures du Mans 2025 sur écran géant

Mardi 9 juin 2026 : Journée dédiée aux fans. Le mardi marque l’ouverture du circuit aux spectateurs et le début des animations majeures. De 13h à 20h, les Fan Zones & Kids Zone et les Villages Hydrogène ACO H2 & Constructeurs ouvrent leurs portes. C’est l’occasion de tester des simulateurs, de découcrir le village des des constructeurs et la mobilité de demain. Côté piste : Pit Stop Challenge de 14h à 15h15 pour voir les mécanos à l’œuvre, Visite des stands de 14h à 17h30, et séance d’autographes avec les pilotes de 15h30 à 17h30

Le village de Ruaudin est aussi dans la course avec les R'Hunaudières. Expositions de voitures, animations et restaurations sur place, cette 10e édition aura pour thème les 24h du Mans 1976 avec un hommage rendu à Jean Rondeau, dernier pilote et constructeur sarthois vainqueur de la course

Mercredi 10 juin 2026 : Les choses sérieuses commencent

8h45 à 9h30, Essais libres 1 du Ferrari Challenge

10h00 à 10h45, Essais libres 1 de la Porsche Carrera Cup Brésil. Créée en 2005, c'est l’une des principales séries monotypes Porsche en Amérique du Sud, comme celles d’Europe ou d’Asie. Tous les pilotes roulent avec des Porsche 911 GT3 Cup identiques

11h15 à 12h15, Essais libres 1 de Road to Le Mans. Créé en 2016, ce championnat est réservé aux voitures LMP3 et GT3

12h45 à 13h30, Essais libres 2 du Ferrari Challenge

14h00 à 17h00, Essais libres 1 pour les concurrents des 24 heures du Mans

17h30 à 18h15, Essais libres 2 de la Porsche Carrera Cup Brésil

18h45 à 19h15, Essais qualificatifs pour les catégories LMP2 et LMGT3. Seules les 12 meilleures voitures de ces catégories respectives pourront participer à la séquence Hyperpole du jeudi 11

19h30 à 20h00, Essais qualificatifs pour la catégorie Hypercar, Seules les 15 meilleures voitures pourront participer à la séquence Hyperpole du jeudi 11

20h30 à 21h30, Essais libres 2 de Road to Le Mans

22h00 à 00h00, Essais libres 2 pour tout le plateau des 24h du Mans

La journée se termine en musique avec un concert de Jean-Louis Aubert de 20h à 23h

Jeudi 11 juin 2026 : Journée la plus intense puisque les animations continuent en non-stop

de 9h00 à 17h00, Arnage dans la Course met en avant les sports mécaniques auto et moto à travers une exposition statique, des rencontres avec des acteurs de sports mécaniques sarthois et une parade au centre-ville d'Arnage

9h00 à 9h45, Essais qualificatifs 1 de la Porsche Carrera Cup Brésil

10h15 à 11h15, Essais qualificatifs Road to Le Mans.

11h55 à 12h40, Essais qualificatifs Ferrari Challenge

12h50, ne ratez pas la démonstration du prototype Hydrogène : l’ACO pousse fort sur cette technologie

13h25 à 14h15, Course 1 de la Porsche Carrera Cup Brésil

14h45 à 17h45, Essais libres 3 pour les concurrents des 24h du Mans

18h30 à 19h15, Course 1 du Ferrari Challenge

20h00 à 20h20, Hyperpole1 pour les catégorties LMP2 et LMGT3. les 24 voitures qualifiées la veille (2x12) sont en piste

20h35 à 20h50, Hyperpole 2 pour les catégorties LMP2 et LMGT3 avec les 16 meilleurs temps de l'Hyperpole 1 (2x8)

21h05 à 21h25 Hyperpole 1 pour la catégorie Hypercar avec 15 prototypes

21h40 à 21h55, Hyperpole 2 pour la catégorie Hypercar avec les meilleurs prototypes de l'Hyperpole 1

22h05 à 22h25, Cérémonie Hyperpole

23h00 à 00h00, Essais libres 4 pour l'ensemble des concurrents des 24h du Mans

La soirée se clôture avec le concert des Libertines de 20h à 23h20, puis les Essais libres 4 de nuit, de 23h à minuit

Vendredi 12 juin 2026 :

10h00 à 13h00, Course Road to Le Mans

Ouverture de la piste au public de 15h30 à 20h : c'est l'occasion de fouler l’asphalte à pied ou à vélo sur le mythique circuit du Mans

16h00, la grande parade des pilotes envahit le centre-ville du Mans. C'est un événement culte organisé par Classic Automotive.

Dans le village de Saint Saturnin, le Classic British Welcome rassemblera plus de 1000 voitures classiques entre 9h et 17H. Le thème 2026 mettra à l’honneur la marque Jaguar

Dès 15h, l’association Teloch’évènements vous invite au rassemblement automobile Le Garage des Légendes à Teloché. Célébration des 75 ans de l’arrivée de Porsche à Teloché avec la présence de Derek Bell

La soirée se termine sur le circuit avec Robin Schulz en concert de 20h à 23h30.

Samedi 13 juin 2026 : Jour J

9h15 à 10h00, Course 2 du Ferrari Challenge

10h30 à 11h15, Course 2 de la Porsche Carrera Cup Brésil

12h00 à 12h15, Ultime occasion de rouler pour les bolides des 24h avant le départ

12h30, Démonstration du prototype Hydrogène

13h35 à 15h00, Gridwalk accessible avec bracelet

15h00 à 15h45, La cérémonie officielle de départ débute

16h00, Départ de la 94ᵉ édition des 24 Heures du Mans

La nuit sera rythmée par les concerts de Magic System à 20h50 puis Mosimann à 22h15

Minuit, Show des 24 Heures à minuit. Feu d’artifice, spectacle de drones et de lasers viendront sublimer cette soirée d’exception

Dimanche 14 juin 2026 : L’arrivée : Après 24 heures de bagarre, l’arrivée est jugée à 16h00

La Cérémonie du podium suit à 16h10 pour célébrer les différents vainqueurs

L’édition 2026 s’annonce comme un cru exceptionnel, mêlant compétition au plus haut niveau, innovations technologiques et ambiance de festival populaire. Bien plus qu’une course, les 24 Heures sont une expérience à vivre.

La liste des concurrents des 24 Heures du Mans 2026