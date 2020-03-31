24h du Mans 2026 - La liste des engagés

Le plateau de la 94ème édition des 24 Heures du Mans est grandiose avec Aston Martin, Toyota, Cadillac, BMW, Alpine, Ferrari, Peugeot et l’arrivée de Genesis dans la catégorie Hypercar. Qui va gagner ?

Catégories en lice

Hypercar : Catégorie reine, regroupant les prototypes LMH (Le Mans Hypercar) et LMDh (Le Mans Daytona h).

LMP2 : Catégorie de prototypes réservée aux équipes privées. (Note: En Championnat du Monde d'Endurance WEC, la catégorie LMP2 n'est plus présente en 2025, mais des invitations spécifiques pour Le Mans sont maintenues).

LMGT3 : Catégorie regroupant les voitures de Grand Tourisme basées sur des modèles de série, remplaçant le LMGTE.

HYPERCAR Un plateau de rêve

La catégorie reine compte 21 voitures engagées par huit constructeurs différents : Ferrari, Alpine, BMW, Aston Martin, Peugeot, Cadillac, Toyota et Genesis. Peugeot et Alpine défendront les couleurs tricolores.

Toyota Gazoo Racing (GR010 Hybrid - LMH) : Acteur majeur et multiple vainqueur.

Ferrari AF Corse (499P - LMH) : Vainqueur en 2023, 2024 et 2025, cherchera à défendre son titre.

Genesis (GMR-001 - LMDh) : Constructeur automobile de luxe sud-coréen fondé par Hyundai Motor Group en 2015, et filiale de Hyundai

Cadillac Racing (V-Series.R - LMDh) : Constructeur américain avec de fortes ambitions.

Peugeot TotalEnergies (9X8 - LMH) : Le constructeur français cherchera à briller 100 ans après ses débuts dans la Sarthe

BMW M Team WRT (M Hybrid V8 - LMDh) : Montée en puissance attendue pour leur troisième saison complète.

Alpine Endurance Team (A424 - LMDh) : Dernière chance de remporter Le Mans puisque la marque française a annoncé son départ pour la fin d'année 2026.

Aston Martin (Valkyrie AMR-LMH - LMH) : Un son et un look hors norme. La Valkyrie, exploitée par The Heart of Racing.

LMP2

Bien que retirée du WEC (sauf pour Le Mans), cette catégorie reste populaire et verra s'affronter des châssis Oreca 07-Gibson, principalement engagés par des écuries habituées de l'endurance. Les équipes invitées proviendront de l'European Le Mans Series, de l'Asian Le Mans Series et de l'IMSA.

Châssis : Oreca

Motoriste unique : Gibson.

LMGT3

La catégorie LMGT3 offre un plateau fabuleux.Cette catégorie, introduite en WEC en 2024, connaît un grand succès.

Ferrari (296 GT3)

Porsche (911 GT3 R)

Aston Martin (Vantage GT3)

BMW (M4 GT3)

Corvette (Z06 GT3.R)

Lexus (RC F GT3)

McLaren (720S GT3 Evo)

Ford (Mustang GT3)

Mercedes-AMG (AMG GT3 Evo)

LES FAVORIS

Il est encore tôt pour désigner des favoris avec certitude, mais certaines tendances se dessinent : Ferrari AF Corse : En tant que triple tenant du titre (2023, 2024 et 2025), les 499P seront naturellement parmi les favorites. Toyota Gazoo Racing : Toujours redoutables et avec une grande expérience, ils viseront la reconquête.après un premier succès à Imola. Cadillac Racing : A montré une belle pointe de vitesse et une fiabilité croissante. Des surprises sont toujours possibles, notamment de la part de Peugeot à domicile, ou de BMW et Alpine qui continuent leur progression. L'Aston Martin avec la Valkyrie sera également à surveiller de près. En LMP2, la lutte est traditionnellement très ouverte. En LMGT3, la Balance de Performance (BoP) jouera un rôle crucial.



Les Enjeux

Lutte pour la victoire au général : Avec autant de constructeurs en Hypercar, la bataille pour la première place sera intense. Chaque marque voudra ajouter son nom au palmarès de cette course mythique.

Fiabilité : Les 24 Heures du Mans sont un test ultime pour la machine et l'homme. La fiabilité sera, comme toujours, un facteur clé.

Stratégie de course : Gestion des pneus, du carburant, des relais, et adaptation aux conditions changeantes (météo, faits de course).

Championnat du Monde d'Endurance (WEC) : Le Mans est la manche la plus importante du WEC, attribuant le double des points. Une victoire ici peut être décisive pour le titre mondial.

Prestige et retombées commerciales : Une victoire au Mans a un impact énorme pour un constructeur.

Nouvelles réglementations et Balance de Performance (BoP) : L'équilibrage des performances entre les différentes Hypercars (LMH et LMDh) et en LMGT3 sera un sujet de discussion et un enjeu majeur pour l'équité sportive.

Pilotes



De la Formule 1 aux 24 Heures

De nombreux anciens pilotes de Formule 1 perpétuent la tradition. Depuis la création du championnat de monoplaces en 1950, les héros viennent disputer la classique mancelle et l’édition 2026 ne fait pas exception à la règle. Jack Dohan (Alpine en 2025) et Logan Sargeant (Williams F1 en 2023 et 2024) débutent dans la Sarthe. Ils ne seront pas les seuls issus du monde de la monoplace. Antonio Giovinazzi, vainqueur en 2023 et Robert Kubica, vainqueur en 2025, comptent bien réitérer. Nyck de Vries (Alpha Tauri 2023) et Kevin Magnussen (Haas 2024), entre autres, pilotaient il y a peu en Formule 1.

La liste complète des engagés aux 24h du Mans 2026 en images