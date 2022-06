24 heures du Mans 2022, Le programme de la semaine

Le Pesage des 24 Heures du Mans 2022 s’effectuera, vendredi 3 et samedi 4 juin, Place de la République au Mans. Un à un tous les concurrents devront passer aux vérifications administratives et techniques pour se voir délivrer le fameux sésame de manière à participer à la plus grande course d’endurance au monde.

Vendredi 3 juin 2022

10:00 - 19:00 Vérifications Administratives Techniques / Pesage

Plus communément appelées « Pesage », les vérifications administratives et techniques de la 90e édition des 24 Heures du Mans se dérouleront dans le centre-ville du Mans, place de la République. 39 voitures seront inspectées le vendredi 3 juin. La Ferrari 488 GTE Evo #57 de Kessel Racing engagée en catégorie LMGTE Am ouvrira le bal à 10 heures.

Pesage : le mot est joliment désuet. Il remonte aux origines du sport et de la compétition automobile où on ne parlait pas encore des "vérifs" ou, à l’anglo-saxonne, de "scrutineering".

Samedi 4 juin 2022

10:00 - 15:00 Vérifications Administratives Techniques / Pesage

Les fans retrouveront les deux Glickenhaus 007 LMH de Glickenhaus Racing et les deux Toyota GR010 Hybrid de Toyota Gazoo Racing. Les Porsche 911 RSR-19 #91 et #92 de Porsche GT Team clôtureront ces vérifications administratives et techniques.

Dimanche 5 juin 2022

09:00 - 13:00 Journée Test « 24 Heures du Mans »

L’objectif est de préparer au mieux le double tour d’horloge qui se déroulera dans une semaine. Les pilotes débutants prendront aussi leurs marques et devront boucler les dix tours obligatoires, dont cinq chronométrés, comme l’exige le règlement.

14:00 - 18:00 Journée Test « 24 Heures du Mans »

Mardi 7 juin 2022

14:00 - 15:00 Séance d'autographes pilotes

Les spectateurs peuvent déambuler dans la voie des stands pour découvrir les installations, regarder les mécaniciens s'affairer sur les voitures, mais aussi tenter d'apercevoir leur pilote favori

14:00 - 17:00 Visite des stands

15:00 - 15:15 Photo officielle des pilotes

Après le briefing dirigé par Eduardo Freitas, le directeur de l’épreuve, les 186 pilotes ont rendez-vous à 18 heures sur la piste pour la photo officielle des pilotes.

15:30 - 17:00 Pit-stop Challenge

Nouvelle animation, le Pit-stop Challenge va voir s’affronter les mécaniciens des 62 équipes. L’équipe qui réalisera le ravitaillement le plus rapide de sa catégorie sera déclarée victorieuse du Pit-stop Challenge. Aux 24 Heures du Mans, quatre mécaniciens (par équipe de deux) s’affairent à changer les roues lors de chaque arrêt au stand.

16:00 - 23:00 Les R’Hunaudières à Ruaudin

Le thème retenu pour l’édition 2022 : la première victoire de Porsche et le tournage du film Le Mans de Steve McQueen. Rendez-vous au complexe sportif de Ruaudin.

Mercredi 8 juin 2022

09:00 - 09:45 Ligier European Series - Essais Libres 1

Les Ligier European Series fouleront l’asphalte du circuit des 24 Heures du Mans. Lancée en 2020, cette série monomarque regroupe des Ligier JSP4 et des Ligier JS2 R.

12:05 - 13:05 Road to Le Mans - Essais Libres 1

Réservé aux LMP3 et GT3, ce championnat permet aux pilotes de mettre un pied dans le monde de l’Endurance. 50 voitures en piste – un record – parmi lesquelles plusieurs modèles iconiques : Lamborghini Huracan GT3 Evo, Audi R8 LMS GT3 EVO II, Honda NSX GT3, Porsche 911 GT3 R, Ferrari 488 GT3, Mercedes AMG GT3 ou encore Aston Martin Vantage GT3. En LMP3, on trouve les prototypes Ligier JS P320 – Nissan et Duqueine M30 - D08

14:00 - 17:00 24 heures du mans - Essais Libres 1

17:30 - 18:15 Ligier European Series - Essais Libres 2

19:00 - 20:00 24 heures du mans - Essais qualificatifs

20:00 Concert Kyo

En 2022, le groupe revient sur scène pour vous présenter un show ambitieux et proposera leurs plus grands titres et de nouveaux issus de leur nouvel album « La Part des Lions ».

20:30 - 21:30 Road to Le Mans - Essais Libres 2

22:00 - 00:00 24 heures du mans - Essais Libres 2

Jeudi 9 juin 2022

09:00 - 17:00 Arnage dans la course à Arnage

La huitième édition de cet événement mettra à l’honneur les métiers de l’ombre du sport automobiles : mécaniciens, pilotes… Une exposition permettra d’admirer environ 80 véhicules de course ou de collection.

10:15 - 10:35 Ligier European Series - Essais qualificatifs 1

10:50 - 11:10 Ligier European Series - Essais qualificatifs 2

12:10 - 12:30 Road to Le Mans - Essais qualificatifs 1

12:45 - 13:45 Road to Le Mans - Essais qualificatifs 2

15:00 - 18:00 24 heures du mans - Essais Libres 3

18:30 - 19:25 Road to Le Mans - Course 1

20:00 Concert Pete Doherty

Pour son dernier projet en date, Peter Doherty (The Libertines, Babyshambles, Peter Doherty & The Puta Madres) s’est associé à Frédéric Lo, guitariste et compositeur entre autres connu pour son travail avec Daniel Darc sur l’album Crèvecœur.

20:00 - 20:30 24 heures du mans - Hyperpole

Les 24 voitures (6 LMP1, 6 LMP2, 6 LMGTE Pro, LMGTE Am) qui se sont qualifiés la veille pour cette séance Hyperpole se prêteront à l’exercice de vitesse pure simultanément. Le chrono retenu sera le temps réalisé par le pilote le plus rapide de l’équipage.

22:00 - 00:00 24 heures du mans - Essais Libres 4

Vendredi 10 juin 2022

08:30 - 17:00 Classic British Welcome à Saint-Saturnin

20ème édition du Classic British Welcome. C’est un rassemblement de plus de 1000 voitures de sport et prestige, ouvert à tous et gratuit !

11:10 - 12:00 Ligier European Series - Course 1

14:30:00 – 19:30:00 Mulsanne

L'association Virage de Mulsanne vous donne rendez-vous Place Jean Moulin, Parvis de la Mairie sur le thème Peugeot

14:30 - 19:00 Visite des stands

Tous les détenteurs d’un billet "Enceinte Générale" peuvent déambuler dans la voie des stands

17:00 - 19:00 Parade des Pilotes au centre-ville du Mans

Organisé par Classic Automotive, c'est le Rendez-vous incontournable entre les pilotes et le public la veille du départ, la parade des pilotes fêtera cette année sa 26e édition. En fin d'après-midi, tous les pilotes engagés aux 24 Heures du Mans défileront dans le centre-ville du Mans à bord de véhicules historiques.

20:00 Concert Martin Solveig

C’est avec « Hello » (feat Dragonette), produit en 2010, qu’il explose aux yeux du monde entier. Ce morceau issu de l’album « Smash » se placera #1 des charts dans 4 pays et attirera l’attention de Madonna.

Samedi 11 juin 2022

09:00 - 09:50 Ligier European Series - Course 2

10:30 - 10:45 24 heures du Mans - Warm-Up

Avant que le départ ne soit donné, les pilotes et les machines bénéficient d'une ultime séance d'essais pour se préparer. Les 60 concurrents invités au départ disposent de 15 minutes d'essais libres.

11:20 - 12:15 Road to Le Mans - Course 2

16:00 Départ des 24 heures du Mans 2022

La montée d'adrénaline atteint enfin son pic à 16 heures quand les 60 voitures sont libérées par le Directeur de Course pour 24 heures d'émotion, de frisson, de passion…

20:00 Concert The Stranglers

Formés en 1974, les provocateurs Stranglers s’apprêtent à enthousiasmer le public une fois de plus avec leur son britannique si distinctif !

Dimanche 12 juin 2022

16:00 Arrivée des 24 heures du Mans 2022