24h du Mans 2022 - La liste des invités

Pour la seconde année de l'ère Hypercar, Toyota visera un 5e succès de suite. La marque japonaise fera face, au sein de cette catégorie reine, au constructeur américain Glickenhaus, qui engage deux voitures, et à la firme dieppoise Alpine.

En catégorie LMP2, où de nombreux teams peaufinent leurs réglages avant d'épauler de grandes marques pour l'édition du centenaire en 2023, la bataille s'annonce plus indécise que jamais. WRT, équipe tenante du titre, fera notamment face au Richard Mille Racing Team, qui comptera sur l'octuple champion du monde des rallyes Sébastien Ogier pour faire la différence, à AF Corse ou encore au légendaire Team Penske.

En LMGTE Pro, Corvette Racing tentera de s'interposer dans le duel Porsche - Ferrari, qui a offert un incroyable spectacle l'an passé.

Du côté des LMGTE Am, où l'on dénombre pas moins de 23 engagés, la course s'annonce également palpitante. Dans cette catégorie où les écarts finaux sont régulièrement de quelques dizaines de secondes après 24 heures de course, Aston Martin, Porsche et Ferrari se livreront une bataille sans merci.

Sébastien Ogier, octuble champion du monde des rallyes fera ses grands débuts dans l'épreuve Sarthoise.

Aucun pilote russe, pas davantage d'équipe russe.

On note également que l'écurie ByKolles n'a pas été sélectionnée