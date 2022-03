24h du Mans 2022 sans G-Drive Rusinov Kvyat

Déclaration de l'équipe de course G-Drive : L'équipe russe G-Drive Racing ne participera pas au championnat du monde de course d'endurance FIA WEC 2022 qui débute dans deux semaines aux États-Unis. Déclaration de l'équipe de course G-Drive : L'équipe russe G-Drive Racing ne participera pas au championnat du monde de course d'endurance FIA WEC 2022 qui débute dans deux semaines aux États-Unis.

Le communiqué de G-Drive :

Cette décision a été prise en lien avec les conditions inacceptables de la Fédération Internationale de l'Automobile.

La saison actuelle est un anniversaire, le dixième de l'histoire de l'équipe russe G-Drive Racing, qui joue et remporte des courses internationales d'endurance depuis 2013. En 2015, l'équipe russe a remporté le championnat du monde FIA WEC trois fois d'affilée, de 2016 à 2018, est devenue la plus forte de l'European Le Mans Series (ELMS), et a remporté deux titres asiatiques Le Mans Serie (ALMS) lors des saisons 2019-2020 et 2020 -2021 I n 2021, G-Drive Racing a remporté la Coupe d'Europe des séries Pro-Am du Mans.

En termes de victoires et de qualifications, G-Drive Racing est l'équipe la plus performante de la classe prototype LMP2.

G-Drive Racing préparait activement la saison anniversaire, qui promettait d'être la plus chargée de l'histoire de l'équipe. La composition du pilote a été renforcée par le coureur russe de Formule 1 Daniel Kvyat le plus réussi.

Cette saison, G-Drive Racing se concentrera davantage sur les événements de sport automobile en Russie. D'autres plans pour l'équipe seront annoncés plus tard.