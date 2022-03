WEC 2022 Rusinov refuse de signer l'accord de neutralité

Dans le contexte de l'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie, la FIA a annoncé, en réunion extraordinaire, que tous les compétiteurs russes et biélorusses seraient soumis à un engagement spécifique incluant une adhésion aux principes de paix et de neutralité politique de la FIA.

« Les pilotes, les concurrents individuels et les officiels russes/biélorusses ne participeront aux compétitions internationales qu’à titre neutre et sous le drapeau de la FIA, sous réserve d’un engagement spécifique et du respect des principes de paix et de neutralité politique de la FIA, et ce jusqu’à nouvel ordre. »

L'engagement de neutralité et de paix exige des pilotes russes qu'ils acceptent des directives et des mesures telles que l'interdiction d'afficher le drapeau ou les symboles russes sur leurs voitures, leurs vêtements et leurs médias sociaux, ainsi que l'interdiction d'exprimer leur soutien, direct ou indirect, aux actions menées par la Russie ou le président russe Vladimir Poutine.



Kvyat et Rusinov ayant refusé de signer cet accord, ils ne pourront donc pas participer au Championnat du monde d'endurance 2022.

Roman Rusinov, pilote russe, membre de G-Drive Racing a publié un post sur Instagram samedi 5 mars 2022, justifiant sa prise de position.

Aujourd'hui, moi, le pilote de l'équipe russe G-Drive Racing Team, j'ai refusé d'accepter les conditions discriminatoires de la FIA.

L'objectif de tout sportif est d'entendre l'hymne de son pays sur le podium. En 10 ans d'expérience internationale, notre équipe l'a fait de nombreuses fois. Nous avons hissé le drapeau russe, nous avons entendu et chanté l'hymne national russe. Pour le bien de mes fans, de mes coéquipiers et de mon honneur sportif, je n'apposerai pas ma signature sur ce document. Mieux vaut ne pas conduire du tout.

L'équipe du Gdrive a toujours été internationale : les pilotes, les mécaniciens et les ingénieurs viennent du monde entier. Et si nous devions demander à chacun de renoncer à son drapeau, à son expérience et à son nom, il n'y aurait jamais une telle fraternité sportive et de telles victoires. C'est une honte que ces gars-là ne puissent pas concourrir pour Gdrive.

Nous sommes déjà en train d'étudier différents projets pour développer le sport automobile dans notre pays.

J'espère sincèrement que nous pourrons revenir aux courses internationales, une fois que l'esprit sportif et des conditions de concurrence équitables pour tous les concurrents y seront revenus.

(G-Drive qui est une chaîne de stations-service russes appartenant à l'entreprise publique russe Gazprom. Ce géant pétrolier a fait l'objet de sanctions de la part de la communauté internationale)

Le document original

Сегодня я, пилот российской команды G-Drive Racing отказался принимать дискриминационные условия FIA.

Цель каждого спортсмена - услышать гимн своей страны на пьедестале. За 10 лет международного опыта наша команда делала это многократно. Мы поднимали российский флаг, мы слышали и пели российский гимн. Ради своих болельщиков, ради своих напарников и спортивной чести ставить свою подпись под этим документом я не буду. Лучше совсем не садиться за руль.

Команда GDR всегда была интернациональной: пилоты, механики, инженеры - все они из разных стран мира. И если бы мы просили каждого отказаться от своего флага, опыта и имени, такого настоящего спортивного братства и побед никогда бы не сложилось. Очень жаль, что без соревнований за GDR останутся и эти ребята.

Сейчас мы уже рассматриваем разные варианты проектов по развитию автоспорта в своей стране.

Я искренне надеюсь, что мы сможем вернуться в международные гонки, после того, когда в них вернется спортивный дух и равные условия для всех участников.