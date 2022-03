24h du Mans 2021 Oreca WRT 41 - Boire ou Conduire ?

L'Oreca LMP2 n°41 de l'équipe WRT aborde le dernier tour d'une course jusque-là parfaite. Alors que la victoire en catégorie LMP2 lui tendait les bras, la voiture s'arrête définitivement dans la descente du Dunlop. Une mauvaise estimation de la consommation lors du précédent ravitaillement ? Non....

Le mystère planait mais la lecture de l'annuel 'les 24 heures du Mans 2021' nous apporte la réponse sur la cause réelle de l'abandon, elle est pour le moins surprenante.

"Incroyable fin de course en LMP2 ! Alors qu'elle vient d'aborder, en tête, son dernier tour nantie d'une avance non confortable, mais suffisante, sur l'autre voiture du Team WRT qui arbore le numéro 31, l'Oreca 07 n°41 s'immobilise dans la descente vers l'esse de la forêt alors qu'il reste 2'30'' avant que le damier soit agité. A son volant, Yifei Ye, révélation de cette édition toutes catégories confondues, ne parvient pas à relancer sa machine, victime d'un court-circuit après que sa gourde a fui sur la boite électronique. Robert Kubica et ses ingénieurs sont totalement abattus et une ambiance très étrange s'empare du stand de l'entité belge. Si c'est le désarroi d'un côté, les équipes affublées à la n°31 entrevoient la possibilité de l'emporter"

