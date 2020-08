24H du Mans 2020 se dérouleront à huis-clos

Les 24 Heures du Mans 2020 se dérouleront sans public

L'Automobile Club de l'Ouest et la Préfecture de la Sarthe, en concertation avec différentes instances référentes en matière de sécurité sanitaire, ont décidé que les 24 Heures du Mans 2020 se tiendront les 19 et 20 septembre sans public.

Alors que de nombreuses solutions avaient été envisagées pour organiser la 88e édition des 24 Heures du Mans, en septembre prochain, en présence de public en nombre limité sur le site, l’ACO et la Préfecture de la Sarthe, en étroite collaboration avec différents experts de la situation sanitaire, annoncent aujourd’hui la tenue de la classique mancelle, sans public, les 19 et 20 septembre prochains.

La sécurité de tous, concurrents, partenaires, spectateurs, étant la priorité de l’ACO et de la FIA, il restait malheureusement trop d’incertitudes liées à l’évolution de la situation sanitaire et à la spécificité de l’épreuve internationale mancelle, véritable fête populaire qui accueille d’ordinaire du public sur plusieurs jours. Cette décision responsable a été unanimement prise. Que les fans se rassurent, l'ACO leur proposera un dispositif exceptionnel pour suivre la course, à distance, avec notamment une plateforme digitale pour découvrir les coulisses des 24 Heures du Mans.

Pierre Fillon, président de l’Automobile Club de l’Ouest : "Cette 88e édition des 24 Heures du Mans sera vraiment particulière. Dans ce contexte singulier, la plus grande course d’endurance au monde aura bien lieu, mais malheureusement sans public. Durant ces dernières semaines, nous avons réfléchi à de nombreuses options pour partager notre épreuve avec nos fans, même en nombre restreint, sur site en septembre prochain. Cependant, les conditions d’accueil propres à notre événement, véritable festival populaire durant plusieurs jours, nous ont fait opter avec la Préfecture, pour l’organisation de nos 24 Heures, sans public cette année. Les incertitudes sont encore trop nombreuses pour notre course-festival, or nous ne voulons faire aucun compromis avec la sécurité. Même si les conséquences de cette décision sont tristes pour nos fans comme pour nous, la décision n’a pas été difficile à arrêter car nous ne voulons prendre aucun risque. Que le public se rassure, il ne pourra pas venir au Mans cette année, mais notre épreuve viendra à eux. Nos équipes, nos partenaires médias seront des relais actifs. Nous savons pouvoir compter sur la compréhension de tous."

Les possesseurs de billets (grand public et membres ACO) seront contactés par le service billetterie pour confirmer leur avoir.

La 88e édition des 24 Heures du Mans se déroulera les 19 et 20 septembre, avec un départ à 14h30. A huis clos. Les journalistes seront acceptés en nombre limité.