Les 24 Heures du Mans reportées aux 19 et 20 Septembre

Conséquence de l'évolution sanitaire liée au coronavirus et des dernières directives gouvernementales, la 88e édition des 24 Heures du Mans, initialement programmée les 13 et 14 juin prochains, est reportée aux 19 et 20 septembre 2020.

Conséquence de l'évolution sanitaire liée au coronavirus et des restrictions actuelles en France et dans le monde, l'Automobile Club de l'Ouest, organisateur des 24 Heures du Mans, en concertation avec le Championnat du Monde d'Endurance FIA WEC et la Fédération Internationale Automobile (FIA), a décidé de reporter la 88e édition des 24 Heures du Mans, prévue initialement les 13 et 14 juin 2020.



La date retenue : les 19 et 20 septembre 2020

Le report des 24 Heures du Mans entraîne une actualisation des calendriers du FIA WEC, qui sera communiquée prochainement, ainsi que la mise à jour des calendriers de l'European Le Mans Series, Michelin Le Mans Cup et Ligier European Series. Ces informations seront officialisées ultérieurement tout comme le déroulé précis de la 88e édition des 24 Heures du Mans 2020.

Durant cette période délicate, l'Automobile Club de l'Ouest tient à exprimer, plus que de coutume encore, tout son soutien et sa reconnaissance au personnel de santé.

Pierre Fillon, Président de l'Automobile Club de l'Ouest : "Reporter les 24 Heures du Mans 2020, initialement prévues les 13 et 14 juin, s'avère aujourd'hui la solution la plus adaptée aux circonstances sanitaires exceptionnelles que nous traversons tous actuellement.

Avant toute chose, je tiens à demander à chacun de ne prendre aucun risque pour soi, les siens et les autres. Il s'agit aujourd'hui de stopper la propagation de ce virus. Je souhaite aussi avoir une pensée chaleureuse pour tous les personnels médicaux mobilisés pour la santé de tous.

Le report des 24 Heures du Mans ces 19 et 20 septembre 2020 implique des modifications dans nos différents calendriers et nos différents championnats (WEC, ELMS, Michelin Le Mans Cup..), qui seront annoncées prochainement. Nous mettrons tout en œuvre pour assurer sécurité et qualité de nos événements.

Concurrents, partenaires, fans, médias, services médicaux, équipes d'organisation, commissaires, nous faisons équipe ensemble, plus que jamais. "

Gérard Neveu, Directeur général du FIA WEC et ELMS : "Dans ce contexte, le report des 24 Heures du Mans 2020 est la bonne décision. Nous travaillons désormais sur une adaptation en conséquence, de nos calendriers WEC et ELMS pour les éditions en cours ainsi que la future saison 9 2020-2021 du FIA WEC qui devait débuter en septembre prochain. Nous vous communiquerons très prochainement toutes ces informations".

The 24 Hours of Le Mans postponed to 19/20th September 2020



As a result of the ongoing coronavirus health situation and current restrictions in France and around the world, the organiser of the 24 Hours of Le Mans, the Automobile Club de l'Ouest, together with the FIA World Endurance Championship (WEC) and the Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), have decided to postpone the 88th edition of the 24 Hours of Le Mans, originally scheduled for 13/14th June 2020.

The new date will be 19/20th September 2020.



The postponement of the 24 Hours of Le Mans will result in revisions to the FIA WEC, European Le Mans Series, Michelin Le Mans Cup and Ligier European Series calendars. This information will be confirmed in due course, together with the full timetable for the 88th edition of the 24 Hours of Le Mans 2020.

During this complicated time, the Automobile Club de l'Ouest wishes to express, even more than usual, all its support for and recognition of healthcare personnel everywhere.



Pierre Fillon, President of the ACO: “Postponing the 24 Hours of Le Mans 2020, originally scheduled for 13/14th June, is the appropriate solution in face of the exceptional health circumstances that we are all going through today. It goes without saying that we will make every effort to ensure the safety and quality of our events.

“First of all, I want to ask everyone to take no risk for themselves, their families and others. Today it is a question of stopping the spread of this virus. I would also like to spare warm thoughts for all the medical personnel working to protect our health. We are more than ever working as one team together with our competitors, partners, fans, media, medical services, organisation teams and marshals.”



Gérard Neveu, CEO of FIA WEC and ELMS: “It is the right decision to delay in light of the current situation. We are now working on revising our WEC, ELMS, Michelin Le Mans Cup and Ligier European Series calendars for the remainder of this season, and for the WEC’s Season 9 which was due to start in September 2020. We will come back to you in the coming days with more news for both the FIA World Endurance Championship and the European Le Mans Series.”