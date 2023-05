24h du Mans 2023, Les Rookies

Jimmie Johnson est le roi de la Nascar.

Il a remporté sept titres en NASCAR Cup Series dont cinq titres consécutivement (2006, 2007, 2008, 2009 et 2010) avant d'en remporter deux autres en 2013 et 2016. Avec 83 victoires, Johnson occupe le 6e rang des pilotes les plus victorieux de l'histoire de la NASCAR et le 3e rang de l'ère moderne (1972–2023).